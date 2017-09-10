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10 أيلول 2017 - 12:27
10/09/2017 12:27:23
جعجع: لبنان الذي شرّع أبوابه أمام النازحين السوريين بدافع إنساني وأخلاقي لم يعُد قادراً بعد مرور سبع سنوات على هذا النزوح على تحمّل تبعاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية
جعجع: لبنان الذي شرّع أبوابه أمام النازحين السوريين بدافع إنساني وأخلاقي لم يعُد قادراً بعد مرور سبع سنوات على هذا النزوح على تحمّل تبعاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية
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LBCI News Lebanon
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