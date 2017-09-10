آخر الأخبار
10 أيلول 2017 - 12:28
10/09/2017 12:28:45
جعجع: مطالبة البعض بالتنسيق مع النظام السوري لإعادة النازحين هي "دعابة" ولكنّها دعابة سمجة تذكرنا بمقولة "وداوني بالتي كانت هي الداءُ"
جعجع: مطالبة البعض بالتنسيق مع النظام السوري لإعادة النازحين هي "دعابة" ولكنّها دعابة سمجة تذكرنا بمقولة "وداوني بالتي كانت هي الداءُ"
Lebanon, news ,lbci ,أخبار بالتنسيق,البعض,مطالبة,جعجع,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً