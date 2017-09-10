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10 أيلول 2017 - 12:29
10/09/2017 12:29:33
جعجع: نشتكي من الفراغ السيادي إلى ازدواجية السلاح ومن وضع الطرقات إلى فرص العمل والكهرباء والماء والبنى التحتية والوضع المالي للدولة والفساد
جعجع: نشتكي من الفراغ السيادي إلى ازدواجية السلاح ومن وضع الطرقات إلى فرص العمل والكهرباء والماء والبنى التحتية والوضع المالي للدولة والفساد
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LBCI News Lebanon
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