آخر الأخبار
10 أيلول 2017 - 14:24
10/09/2017 14:24:31
باسيل خلال احتفال تسليم بطاقات للمنتسبين الجدد: التيار اوسع بكثير من الحزب وقضيتنا اليوم هي فخر الانتماء
باسيل خلال احتفال تسليم بطاقات للمنتسبين الجدد: التيار اوسع بكثير من الحزب وقضيتنا اليوم هي فخر الانتماء
Lebanon, news ,lbci ,أخبار بطاقات,تسليم,احتفال,خلال,باسيل,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً