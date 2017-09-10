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10 أيلول 2017 - 14:33
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باسيل: التيار سيبقى رمز الاصلاح ورأس الحربة بمحاربة الفساد ونحن اول من ناضل لفرض ضريبة على الجيوب الكبيرة

باسيل: التيار سيبقى رمز الاصلاح ورأس الحربة بمحاربة الفساد ونحن اول من ناضل لفرض ضريبة على الجيوب الكبيرة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاصلاح,سيبقى,التيار,باسيل,
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باسيل: التيار سيبقى رمز الاصلاح ورأس الحربة بمحاربة الفساد ونحن اول من ناضل لفرض ضريبة على الجيوب الكبيرة
 
 
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