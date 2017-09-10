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10 أيلول 2017 - 14:59
10/09/2017 14:59:40
سامي الجميل: مجلس الوزراء مسؤول وعليه أن يبرّر لنا كيف تم التخلي عن حق الدولة بالتفاوض في قضية العسكريين وحقها بأخذ القرارات ونحن مع رفع كل الحصانات والذهاب الى محاسبة فعلية
سامي الجميل: مجلس الوزراء مسؤول وعليه أن يبرّر لنا كيف تم التخلي عن حق الدولة بالتفاوض في قضية العسكريين وحقها بأخذ القرارات ونحن مع رفع كل الحصانات والذهاب الى محاسبة فعلية
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LBCI News Lebanon
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