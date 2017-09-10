سامي الجميل: مجلس الوزراء مسؤول وعليه أن يبرّر لنا كيف تم التخلي عن حق الدولة بالتفاوض في قضية العسكريين وحقها بأخذ القرارات ونحن مع رفع كل الحصانات والذهاب الى محاسبة فعلية