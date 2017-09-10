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10 أيلول 2017 - 15:15
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الشيخ نعيم قاسم : الحريري يتصرف بعقلانية لحماية الإستقرار ولا مانع من الحوار الثنائي معه

الشيخ نعيم قاسم : الحريري يتصرف بعقلانية لحماية الإستقرار ولا مانع من الحوار الثنائي معه Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحريري,قاسم,نعيم,الشيخ,
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الشيخ نعيم قاسم : الحريري يتصرف بعقلانية لحماية الإستقرار ولا مانع من الحوار الثنائي معه
 
 
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