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10 أيلول 2017 - 15:29
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الجميل: سنتقدم بعدة اقتراحات لضرائب لا تصيب الطبقة الفقيرة والوسطى ولا مشكلة بتمويل السلسلة هذا العام وهو مؤمن فلماذا الضرائب الآن؟

الجميل: سنتقدم بعدة اقتراحات لضرائب لا تصيب الطبقة الفقيرة والوسطى ولا مشكلة بتمويل السلسلة هذا العام وهو مؤمن فلماذا الضرائب الآن؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار لضرائب,اقتراحات,بعدة,سنتقدم,الجميل,
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الجميل: سنتقدم بعدة اقتراحات لضرائب لا تصيب الطبقة الفقيرة والوسطى ولا مشكلة بتمويل السلسلة هذا العام وهو مؤمن فلماذا الضرائب الآن؟
 
 
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