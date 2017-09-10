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10 أيلول 2017 - 15:29
10/09/2017 15:29:46
الجميل: سنتقدم بعدة اقتراحات لضرائب لا تصيب الطبقة الفقيرة والوسطى ولا مشكلة بتمويل السلسلة هذا العام وهو مؤمن فلماذا الضرائب الآن؟
الجميل: سنتقدم بعدة اقتراحات لضرائب لا تصيب الطبقة الفقيرة والوسطى ولا مشكلة بتمويل السلسلة هذا العام وهو مؤمن فلماذا الضرائب الآن؟
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LBCI News Lebanon
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