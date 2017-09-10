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10 أيلول 2017 - 16:08
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سامي الجميّل: كل فريق مشارك في الحكومة هو خصم سياسي ولا اعرف لماذا لم يدعني جعجع الى قداس شهداء القوات "ربما لانني من 8 آذار "

سامي الجميّل: كل فريق مشارك في الحكومة هو خصم سياسي ولا اعرف لماذا لم يدعني جعجع الى قداس شهداء القوات "ربما لانني من 8 آذار " Lebanon, news ,lbci ,أخبار مشارك,فريق,الجميّل,سامي,
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سامي الجميّل: كل فريق مشارك في الحكومة هو خصم سياسي ولا اعرف لماذا لم يدعني جعجع الى قداس شهداء القوات &quot;ربما لانني من 8 آذار &quot;
 
 
 
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