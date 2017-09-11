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11 أيلول 2017 - 01:30
11/09/2017 01:30:24
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين 3 سيارات على الطريق البحرية في طبرجا ما تسبب بازدحام مروري في المحلة
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين 3 سيارات على الطريق البحرية في طبرجا ما تسبب بازدحام مروري في المحلة
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LBCI News Lebanon
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