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11 أيلول 2017 - 01:35
11/09/2017 01:35:26
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على المسلك الغربي للاوتوستراد في الكرنتينا باتجاه بيروت بسبب اجراء امتحانات انتساب الى فوج اطفاء بيروت
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على المسلك الغربي للاوتوستراد في الكرنتينا باتجاه بيروت بسبب اجراء امتحانات انتساب الى فوج اطفاء بيروت
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LBCI News Lebanon
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