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11 أيلول 2017 - 01:35
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على المسلك الغربي للاوتوستراد في الكرنتينا باتجاه بيروت بسبب اجراء امتحانات انتساب الى فوج اطفاء بيروت

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على المسلك الغربي للاوتوستراد في الكرنتينا باتجاه بيروت بسبب اجراء امتحانات انتساب الى فوج اطفاء بيروت Lebanon, news ,lbci ,أخبار كثيفة,المرور,حركة,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على المسلك الغربي للاوتوستراد في الكرنتينا باتجاه بيروت بسبب اجراء امتحانات انتساب الى فوج اطفاء بيروت
 
 
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