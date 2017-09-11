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11 أيلول 2017 - 01:46
11/09/2017 01:46:12
باسيل: بدأنا الاعداد لتقديم شكوى الى مجلس الأمن ضد اسرائيل بسبب تحليق طيرانها المنخفض فوق عاصمة الجنوب صيدا وتسبّبه بأضرار ماديّة ومعنويّة وسياديّة
باسيل: بدأنا الاعداد لتقديم شكوى الى مجلس الأمن ضد اسرائيل بسبب تحليق طيرانها المنخفض فوق عاصمة الجنوب صيدا وتسبّبه بأضرار ماديّة ومعنويّة وسياديّة
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LBCI News Lebanon
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