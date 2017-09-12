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12 أيلول 2017 - 03:34
12/09/2017 03:34:02
بالصورة - تعطل شاحنة على طريق عام بحمدون باتجاه صوفر ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة
بالصورة - تعطل شاحنة على طريق عام بحمدون باتجاه صوفر ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة
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LBCI News Lebanon
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