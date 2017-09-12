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12 أيلول 2017 - 04:16
12/09/2017 04:16:15
الرئيس عون دعا المرأة اللبنانية في خلال استقباله وفداً من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الى الانخراط في الحياة السياسية وصناعة القرار
الرئيس عون دعا المرأة اللبنانية في خلال استقباله وفداً من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الى الانخراط في الحياة السياسية وصناعة القرار
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LBCI News Lebanon
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