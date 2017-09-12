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12 أيلول 2017 - 04:16
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الرئيس عون دعا المرأة اللبنانية في خلال استقباله وفداً من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الى الانخراط في الحياة السياسية وصناعة القرار

الرئيس عون دعا المرأة اللبنانية في خلال استقباله وفداً من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الى الانخراط في الحياة السياسية وصناعة القرار Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللبنانية,المرأة,الرئيس,
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الرئيس عون دعا المرأة اللبنانية في خلال استقباله وفداً من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الى الانخراط في الحياة السياسية وصناعة القرار
 
 
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