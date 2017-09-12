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12 أيلول 2017 - 04:37
12/09/2017 04:37:18
التحكم المروري: عودة السير الى طبيعته بعد رفع الشاحنة المعطلة على طريق عام بحمدون باتجاه صوفر
التحكم المروري: عودة السير الى طبيعته بعد رفع الشاحنة المعطلة على طريق عام بحمدون باتجاه صوفر
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LBCI News Lebanon
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