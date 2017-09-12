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12 أيلول 2017 - 04:43
12/09/2017 04:43:47
بالصورة - تعطل بيك اب على جسر الكولا باتجاه المدينة الرياضية و حركة المرور كثيفة في المحلة
بالصورة - تعطل بيك اب على جسر الكولا باتجاه المدينة الرياضية و حركة المرور كثيفة في المحلة
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LBCI News Lebanon
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