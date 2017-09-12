معلومات للـLBCI : ما تم تسريبه عن أن محامي الاسير قد تقدم بالأمس بطلب للاستماع الى كل من سليمان وقهوجي وفتفت وميقاتي والمرعبي وروكز ومسؤولين آخرين غير صحيح والطلب المذكور قدم خلال جلسة اليوم