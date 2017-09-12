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12 أيلول 2017 - 04:56
12/09/2017 04:56:08
معلومات للـLBCI : ما تم تسريبه عن أن محامي الاسير قد تقدم بالأمس بطلب للاستماع الى كل من سليمان وقهوجي وفتفت وميقاتي والمرعبي وروكز ومسؤولين آخرين غير صحيح والطلب المذكور قدم خلال جلسة اليوم
معلومات للـLBCI : ما تم تسريبه عن أن محامي الاسير قد تقدم بالأمس بطلب للاستماع الى كل من سليمان وقهوجي وفتفت وميقاتي والمرعبي وروكز ومسؤولين آخرين غير صحيح والطلب المذكور قدم خلال جلسة اليوم
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