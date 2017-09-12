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12 أيلول 2017 - 05:02
12/09/2017 05:02:24
الدفاع الروسية: تحرير 8 بلدات سكنية في سوريا في خلال أسبوع سمح بشرذمة مجموعات "داعش" في منطقة عقيربات وتدميرها كل جزء على حدة
الدفاع الروسية: تحرير 8 بلدات سكنية في سوريا في خلال أسبوع سمح بشرذمة مجموعات "داعش" في منطقة عقيربات وتدميرها كل جزء على حدة
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LBCI News Lebanon
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