آخر الأخبار
12 أيلول 2017 - 05:02
Back

الدفاع الروسية: تحرير 8 بلدات سكنية في سوريا في خلال أسبوع سمح بشرذمة مجموعات "داعش" في منطقة عقيربات وتدميرها كل جزء على حدة

الدفاع الروسية: تحرير 8 بلدات سكنية في سوريا في خلال أسبوع سمح بشرذمة مجموعات "داعش" في منطقة عقيربات وتدميرها كل جزء على حدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار بلدات,تحرير,الروسية,الدفاع,
episodes
الدفاع الروسية: تحرير 8 بلدات سكنية في سوريا في خلال أسبوع سمح بشرذمة مجموعات &quot;داعش&quot; في منطقة عقيربات وتدميرها كل جزء على حدة
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً