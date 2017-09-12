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12 أيلول 2017 - 05:06
12/09/2017 05:06:02
الوكالة الوطنية: الفلسطيني م.ح.ز. سلم نفسه الى شعبة معلومات الأمن العام في صيدا وهو مقيم في مخيم عين الحلوة في حي الطيري وينتمي الى مجموعة بلال بدر
الوكالة الوطنية: الفلسطيني م.ح.ز. سلم نفسه الى شعبة معلومات الأمن العام في صيدا وهو مقيم في مخيم عين الحلوة في حي الطيري وينتمي الى مجموعة بلال بدر
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