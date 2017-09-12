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12 أيلول 2017 - 05:26
12/09/2017 05:26:37
وزارة الدفاع الروسية : تنظيم داعش ما زال يسيطر على نحو 27 ألف كيلومتر مربع في سوريا
وزارة الدفاع الروسية : تنظيم داعش ما زال يسيطر على نحو 27 ألف كيلومتر مربع في سوريا
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LBCI News Lebanon
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