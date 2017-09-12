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12 أيلول 2017 - 05:38
12/09/2017 05:38:03
الحريري: نأمل في عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم ضمن الحل السياسي الذي يعمل عليه
الحريري: نأمل في عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم ضمن الحل السياسي الذي يعمل عليه
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LBCI News Lebanon
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