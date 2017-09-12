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12 أيلول 2017 - 06:37
12/09/2017 06:37:41
كيدانيان في مؤتمر حول السياحة في القصر الجمهوري: وصلنا الى مرحلة جديدة في السياحة اللبنانية ونسبة الحجوزات في الفنادق زادت بنسبة 10 بالمئة وإذا استمرينا بهذا الإتجاه سنلامس المليوني وافد الى لبنان
كيدانيان في مؤتمر حول السياحة في القصر الجمهوري: وصلنا الى مرحلة جديدة في السياحة اللبنانية ونسبة الحجوزات في الفنادق زادت بنسبة 10 بالمئة وإذا استمرينا بهذا الإتجاه سنلامس المليوني وافد الى لبنان
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LBCI News Lebanon
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