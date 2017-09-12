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12 أيلول 2017 - 06:37
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كيدانيان في مؤتمر حول السياحة في القصر الجمهوري: وصلنا الى مرحلة جديدة في السياحة اللبنانية ونسبة الحجوزات في الفنادق زادت بنسبة 10 بالمئة وإذا استمرينا بهذا الإتجاه سنلامس المليوني وافد الى لبنان

كيدانيان في مؤتمر حول السياحة في القصر الجمهوري: وصلنا الى مرحلة جديدة في السياحة اللبنانية ونسبة الحجوزات في الفنادق زادت بنسبة 10 بالمئة وإذا استمرينا بهذا الإتجاه سنلامس المليوني وافد الى لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار السياحة,مؤتمر,كيدانيان,
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كيدانيان في مؤتمر حول السياحة في القصر الجمهوري: وصلنا الى مرحلة جديدة في السياحة اللبنانية ونسبة الحجوزات في الفنادق زادت بنسبة 10 بالمئة وإذا استمرينا بهذا الإتجاه سنلامس المليوني وافد الى لبنان
 
 
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