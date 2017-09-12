كيدانيان في مؤتمر حول السياحة في القصر الجمهوري: وصلنا الى مرحلة جديدة في السياحة اللبنانية ونسبة الحجوزات في الفنادق زادت بنسبة 10 بالمئة وإذا استمرينا بهذا الإتجاه سنلامس المليوني وافد الى لبنان