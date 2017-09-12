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12 أيلول 2017 - 06:37
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رئيس المحكمة العسكرية أرجأ محاكمة الاسير الى 28 أيلول الحالي للمرافعة واصدار الحكم

رئيس المحكمة العسكرية أرجأ محاكمة الاسير الى 28 أيلول الحالي للمرافعة واصدار الحكم Lebanon, news ,lbci ,أخبار محاكمة,أرجأ,العسكرية,المحكمة,رئيس,
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رئيس المحكمة العسكرية أرجأ محاكمة الاسير الى 28 أيلول الحالي للمرافعة واصدار الحكم
 
 
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