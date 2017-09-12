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12 أيلول 2017 - 06:42
12/09/2017 06:42:10
نقيب المؤسسات البحرية السياحية في لبنان جان بيروتي للرئيس عون: نطلب منك "فجر الاقتصاد" والمدخل الاساسي لحل كل المشاكل هو السياحة
نقيب المؤسسات البحرية السياحية في لبنان جان بيروتي للرئيس عون: نطلب منك "فجر الاقتصاد" والمدخل الاساسي لحل كل المشاكل هو السياحة
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LBCI News Lebanon
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