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12 أيلول 2017 - 06:42
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نقيب المؤسسات البحرية السياحية في لبنان جان بيروتي للرئيس عون: نطلب منك "فجر الاقتصاد" والمدخل الاساسي لحل كل المشاكل هو السياحة

نقيب المؤسسات البحرية السياحية في لبنان جان بيروتي للرئيس عون: نطلب منك "فجر الاقتصاد" والمدخل الاساسي لحل كل المشاكل هو السياحة Lebanon, news ,lbci ,أخبار السياحية,البحرية,المؤسسات,نقيب,
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نقيب المؤسسات البحرية السياحية في لبنان جان بيروتي للرئيس عون: نطلب منك &quot;فجر الاقتصاد&quot; والمدخل الاساسي لحل كل المشاكل هو السياحة
 
 
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