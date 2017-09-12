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12 أيلول 2017 - 06:50
12/09/2017 06:50:17
دورية من استخبارات الجيش دهمت منازل في بلدة ببنين العكارية وأوقفت 4 اشخاص على خلفية اطلاقهم النار ابتهاجا يوم امس
دورية من استخبارات الجيش دهمت منازل في بلدة ببنين العكارية وأوقفت 4 اشخاص على خلفية اطلاقهم النار ابتهاجا يوم امس
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LBCI News Lebanon
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