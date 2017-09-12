آخر الأخبار
12 أيلول 2017 - 06:50
Back

دورية من استخبارات الجيش دهمت منازل في بلدة ببنين العكارية وأوقفت 4 اشخاص على خلفية اطلاقهم النار ابتهاجا يوم امس

دورية من استخبارات الجيش دهمت منازل في بلدة ببنين العكارية وأوقفت 4 اشخاص على خلفية اطلاقهم النار ابتهاجا يوم امس Lebanon, news ,lbci ,أخبار دهمت,الجيش,استخبارات,دورية,
episodes
دورية من استخبارات الجيش دهمت منازل في بلدة ببنين العكارية وأوقفت 4 اشخاص على خلفية اطلاقهم النار ابتهاجا يوم امس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً