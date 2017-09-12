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12 أيلول 2017 - 06:51
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الرئيس عون أمام وفد من القطاع السياحي: نخطط لتفعيل السياحة الشتوية الى لبنان وتخفيض أسعار بطاقات السفر في شركة طيران الشرق الاوسط

الرئيس عون أمام وفد من القطاع السياحي: نخطط لتفعيل السياحة الشتوية الى لبنان وتخفيض أسعار بطاقات السفر في شركة طيران الشرق الاوسط Lebanon, news ,lbci ,أخبار أمام,الرئيس,
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الرئيس عون أمام وفد من القطاع السياحي: نخطط لتفعيل السياحة الشتوية الى لبنان وتخفيض أسعار بطاقات السفر في شركة طيران الشرق الاوسط
 
 
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