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12 أيلول 2017 - 06:51
12/09/2017 06:51:08
الرئيس عون أمام وفد من القطاع السياحي: نخطط لتفعيل السياحة الشتوية الى لبنان وتخفيض أسعار بطاقات السفر في شركة طيران الشرق الاوسط
الرئيس عون أمام وفد من القطاع السياحي: نخطط لتفعيل السياحة الشتوية الى لبنان وتخفيض أسعار بطاقات السفر في شركة طيران الشرق الاوسط
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LBCI News Lebanon
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