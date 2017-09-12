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12 أيلول 2017 - 07:03
12/09/2017 07:03:59
رويترز عن مسؤول كردي عراقي: برلمان كردستان العراق يجتمع الخميس للمرة الأولى منذ العام 2015 للرد على رفض البرلمان العراقي الاستفتاء على استقلال كردستان
رويترز عن مسؤول كردي عراقي: برلمان كردستان العراق يجتمع الخميس للمرة الأولى منذ العام 2015 للرد على رفض البرلمان العراقي الاستفتاء على استقلال كردستان
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LBCI News Lebanon
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