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12 أيلول 2017 - 07:03
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رويترز عن مسؤول كردي عراقي: برلمان كردستان العراق يجتمع الخميس للمرة الأولى منذ العام 2015 للرد على رفض البرلمان العراقي الاستفتاء على استقلال كردستان

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رويترز عن مسؤول كردي عراقي: برلمان كردستان العراق يجتمع الخميس للمرة الأولى منذ العام 2015 للرد على رفض البرلمان العراقي الاستفتاء على استقلال كردستان
 
 
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