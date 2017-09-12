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12 أيلول 2017 - 07:14
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قائد الجيش تفقد الكلّية الحربية في الفياضية: لاعتماد معايير الكفاءة وحدها في امتحانات الدخول إلى الكلية وفي الترفيع خلال السنوات الدراسية

قائد الجيش تفقد الكلّية الحربية في الفياضية: لاعتماد معايير الكفاءة وحدها في امتحانات الدخول إلى الكلية وفي الترفيع خلال السنوات الدراسية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحربية,الكلّية,تفقد,الجيش,قائد,
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قائد الجيش تفقد الكلّية الحربية في الفياضية: لاعتماد معايير الكفاءة وحدها في امتحانات الدخول إلى الكلية وفي الترفيع خلال السنوات الدراسية
 
 
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