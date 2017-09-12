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12 أيلول 2017 - 08:01
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رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف خلال لقائه الحريري: ندعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه ومستعدون لمواصلة تعزيز التعاون مع لبنان في مجال مكافحة الارهاب ومجالات أخرى

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رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف خلال لقائه الحريري: ندعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه ومستعدون لمواصلة تعزيز التعاون مع لبنان في مجال مكافحة الارهاب ومجالات أخرى
 
 
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