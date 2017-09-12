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12 أيلول 2017 - 08:10
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الحريري لمدفيديف: نريد تحييد لبنان عن المشاكل حوله ونحن جديون بتطوير العلاقات الاقتصادية بين بلدينا وحريصون على وجود شركات روسية في مجالات النفط وتطوير البنى التحتية في لبنان

الحريري لمدفيديف: نريد تحييد لبنان عن المشاكل حوله ونحن جديون بتطوير العلاقات الاقتصادية بين بلدينا وحريصون على وجود شركات روسية في مجالات النفط وتطوير البنى التحتية في لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,تحييد,نريد,لمدفيديف,الحريري,
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الحريري لمدفيديف: نريد تحييد لبنان عن المشاكل حوله ونحن جديون بتطوير العلاقات الاقتصادية بين بلدينا وحريصون على وجود شركات روسية في مجالات النفط وتطوير البنى التحتية في لبنان
 
 
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