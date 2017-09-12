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12 أيلول 2017 - 08:10
12/09/2017 08:10:09
الحريري لمدفيديف: نريد تحييد لبنان عن المشاكل حوله ونحن جديون بتطوير العلاقات الاقتصادية بين بلدينا وحريصون على وجود شركات روسية في مجالات النفط وتطوير البنى التحتية في لبنان
الحريري لمدفيديف: نريد تحييد لبنان عن المشاكل حوله ونحن جديون بتطوير العلاقات الاقتصادية بين بلدينا وحريصون على وجود شركات روسية في مجالات النفط وتطوير البنى التحتية في لبنان
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LBCI News Lebanon
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