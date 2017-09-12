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12 أيلول 2017 - 10:09
12/09/2017 10:09:56
بعد اسبوعين بيصدر الحكم النهائي بقضية احمد الاسير. برأيكم شو ممكن يكون الحكم؟ شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ الحكم_على_الاسير
بعد اسبوعين بيصدر الحكم النهائي بقضية احمد الاسير. برأيكم شو ممكن يكون الحكم؟ شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ الحكم_على_الاسير
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LBCI News Lebanon
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