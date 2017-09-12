جريصاتي بعد اجتماع "التغيير والاصلاح": الشعب أصابه التعب من الشعبوية المتكررة ولماذا لم يرد في الطعن بقانون الضرائب كلمة واحدة عن الضريبة عن القيمة المضافة ؟