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12 أيلول 2017 - 10:20
12/09/2017 10:20:59
جريصاتي بعد اجتماع "التغيير والاصلاح": الشعب أصابه التعب من الشعبوية المتكررة ولماذا لم يرد في الطعن بقانون الضرائب كلمة واحدة عن الضريبة عن القيمة المضافة ؟
جريصاتي بعد اجتماع "التغيير والاصلاح": الشعب أصابه التعب من الشعبوية المتكررة ولماذا لم يرد في الطعن بقانون الضرائب كلمة واحدة عن الضريبة عن القيمة المضافة ؟
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LBCI News Lebanon
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