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12 أيلول 2017 - 10:20
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جريصاتي بعد اجتماع "التغيير والاصلاح": الشعب أصابه التعب من الشعبوية المتكررة ولماذا لم يرد في الطعن بقانون الضرائب كلمة واحدة عن الضريبة عن القيمة المضافة ؟

جريصاتي بعد اجتماع "التغيير والاصلاح": الشعب أصابه التعب من الشعبوية المتكررة ولماذا لم يرد في الطعن بقانون الضرائب كلمة واحدة عن الضريبة عن القيمة المضافة ؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار التغيير,quot,اجتماع,جريصاتي,
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جريصاتي بعد اجتماع &quot;التغيير والاصلاح&quot;: الشعب أصابه التعب من الشعبوية المتكررة ولماذا لم يرد في الطعن بقانون الضرائب كلمة واحدة عن الضريبة عن القيمة المضافة ؟
 
 
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