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12 أيلول 2017 - 10:50
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وزارتا الدفاع والسياحة: تأجيل احتفال الانتصار الذي كان مقررا الخميس في ساحة الشهداء لاسباب لوجستية بحتة

وزارتا الدفاع والسياحة: تأجيل احتفال الانتصار الذي كان مقررا الخميس في ساحة الشهداء لاسباب لوجستية بحتة Lebanon, news ,lbci ,أخبار احتفال,تأجيل,والسياحة,الدفاع,وزارتا,
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وزارتا الدفاع والسياحة: تأجيل احتفال الانتصار الذي كان مقررا الخميس في ساحة الشهداء لاسباب لوجستية بحتة
 
 
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