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12 أيلول 2017 - 10:50
12/09/2017 10:50:45
وزارتا الدفاع والسياحة: تأجيل احتفال الانتصار الذي كان مقررا الخميس في ساحة الشهداء لاسباب لوجستية بحتة
وزارتا الدفاع والسياحة: تأجيل احتفال الانتصار الذي كان مقررا الخميس في ساحة الشهداء لاسباب لوجستية بحتة
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LBCI News Lebanon
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