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12 أيلول 2017 - 11:59
12/09/2017 11:59:57
كتلة المستقبل: نصرّ على كشف جميع الملابسات التي رافقت المفاوضات الاخيرة التي أجراها فريق معين لاسترجاع أسراه وجثث مقاتليه ونرفض الحملات المشبوهة التي تستهدف الدور الوطني الذي قام به سلام خلال توليه المسؤولية
كتلة المستقبل: نصرّ على كشف جميع الملابسات التي رافقت المفاوضات الاخيرة التي أجراها فريق معين لاسترجاع أسراه وجثث مقاتليه ونرفض الحملات المشبوهة التي تستهدف الدور الوطني الذي قام به سلام خلال توليه المسؤولية
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LBCI News Lebanon
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