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12 أيلول 2017 - 15:12
12/09/2017 15:12:18
رويترز: الشرطة الإسبانية تطوق كنيسة ساغرادا فاميليا ببرشلونة في إطار عملية لمكافحة الإرهاب
رويترز: الشرطة الإسبانية تطوق كنيسة ساغرادا فاميليا ببرشلونة في إطار عملية لمكافحة الإرهاب
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LBCI News Lebanon
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