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12 أيلول 2017 - 15:12
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رويترز: الشرطة الإسبانية تطوق كنيسة ساغرادا فاميليا ببرشلونة في إطار عملية لمكافحة الإرهاب

رويترز: الشرطة الإسبانية تطوق كنيسة ساغرادا فاميليا ببرشلونة في إطار عملية لمكافحة الإرهاب Lebanon, news ,lbci ,أخبار كنيسة,تطوق,الإسبانية,الشرطة,رويترز,
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رويترز: الشرطة الإسبانية تطوق كنيسة ساغرادا فاميليا ببرشلونة في إطار عملية لمكافحة الإرهاب
 
 
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