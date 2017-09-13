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13 أيلول 2017 - 01:29
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ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان والمازوت 200 ليرة والبنزين 98 اوكتان 300 ليرة وقارورة الغاز 100 ليرة

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ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان والمازوت 200 ليرة والبنزين 98 اوكتان 300 ليرة وقارورة الغاز 100 ليرة
 
 
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