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13 أيلول 2017 - 01:29
13/09/2017 01:29:11
ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان والمازوت 200 ليرة والبنزين 98 اوكتان 300 ليرة وقارورة الغاز 100 ليرة
ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان والمازوت 200 ليرة والبنزين 98 اوكتان 300 ليرة وقارورة الغاز 100 ليرة
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LBCI News Lebanon
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