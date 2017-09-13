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13 أيلول 2017 - 04:05
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بعثة صندوق النقد الدولي أكدت للرئيس عون دعم لبنان في سياسته الاقتصادية الجديدة وتوجهات مكافحة الفساد والإصلاحات

بعثة صندوق النقد الدولي أكدت للرئيس عون دعم لبنان في سياسته الاقتصادية الجديدة وتوجهات مكافحة الفساد والإصلاحات Lebanon, news ,lbci ,أخبار أكدت,الدولي,النقد,صندوق,بعثة,
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بعثة صندوق النقد الدولي أكدت للرئيس عون دعم لبنان في سياسته الاقتصادية الجديدة وتوجهات مكافحة الفساد والإصلاحات
 
 
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