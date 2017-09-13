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13 أيلول 2017 - 04:05
13/09/2017 04:05:16
بعثة صندوق النقد الدولي أكدت للرئيس عون دعم لبنان في سياسته الاقتصادية الجديدة وتوجهات مكافحة الفساد والإصلاحات
بعثة صندوق النقد الدولي أكدت للرئيس عون دعم لبنان في سياسته الاقتصادية الجديدة وتوجهات مكافحة الفساد والإصلاحات
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LBCI News Lebanon
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