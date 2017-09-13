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13 أيلول 2017 - 04:13
13/09/2017 04:13:28
الجراح: سنبدأ قريبا بمشروع الـfiber optics الذي سيحل مشكلة الانترنت في لبنان ونعمل حاليا لنصبح مركزا اقليميا للاتصالات الدولية
الجراح: سنبدأ قريبا بمشروع الـfiber optics الذي سيحل مشكلة الانترنت في لبنان ونعمل حاليا لنصبح مركزا اقليميا للاتصالات الدولية
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LBCI News Lebanon
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