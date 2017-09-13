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13 أيلول 2017 - 05:16
13/09/2017 05:16:42
جنبلاط: سبق وحذرنا ان السلسلة بلا تحقق من موارد وبلا اصلاح مستحيلة لكن ما من احد سمع وصوّتنا على مشروع غير قابل للتطبيق
جنبلاط: سبق وحذرنا ان السلسلة بلا تحقق من موارد وبلا اصلاح مستحيلة لكن ما من احد سمع وصوّتنا على مشروع غير قابل للتطبيق
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LBCI News Lebanon
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