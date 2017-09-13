آخر الأخبار
13 أيلول 2017 - 05:16
Back

جنبلاط: سبق وحذرنا ان السلسلة بلا تحقق من موارد وبلا اصلاح مستحيلة لكن ما من احد سمع وصوّتنا على مشروع غير قابل للتطبيق

جنبلاط: سبق وحذرنا ان السلسلة بلا تحقق من موارد وبلا اصلاح مستحيلة لكن ما من احد سمع وصوّتنا على مشروع غير قابل للتطبيق Lebanon, news ,lbci ,أخبار السلسلة,وحذرنا,جنبلاط,
episodes
جنبلاط: سبق وحذرنا ان السلسلة بلا تحقق من موارد وبلا اصلاح مستحيلة لكن ما من احد سمع وصوّتنا على مشروع غير قابل للتطبيق
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً