آخر الأخبار
13 أيلول 2017 - 05:31
13/09/2017 05:31:26
السفير السعودي في جنيف: السعودية تسعى لحل وسط بشأن قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن
السفير السعودي في جنيف: السعودية تسعى لحل وسط بشأن قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن
Lebanon, news ,lbci ,أخبار السعودية,جنيف,السعودي,السفير,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً