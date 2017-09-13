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13 أيلول 2017 - 06:32
13/09/2017 06:32:18
استخبارات الجيش توقف السوري خالد فياض برو في عرسال لانتمائه الى داعش وهو متهم بتفخيخ سيارات والاعداد لعمليات انتحارية
استخبارات الجيش توقف السوري خالد فياض برو في عرسال لانتمائه الى داعش وهو متهم بتفخيخ سيارات والاعداد لعمليات انتحارية
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LBCI News Lebanon
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