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13 أيلول 2017 - 06:32
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استخبارات الجيش توقف السوري خالد فياض برو في عرسال لانتمائه الى داعش وهو متهم بتفخيخ سيارات والاعداد لعمليات انتحارية

استخبارات الجيش توقف السوري خالد فياض برو في عرسال لانتمائه الى داعش وهو متهم بتفخيخ سيارات والاعداد لعمليات انتحارية Lebanon, news ,lbci ,أخبار خالد,السوري,توقف,الجيش,استخبارات,
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استخبارات الجيش توقف السوري خالد فياض برو في عرسال لانتمائه الى داعش وهو متهم بتفخيخ سيارات والاعداد لعمليات انتحارية
 
 
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