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13 أيلول 2017 - 07:34
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النيابة الاسبانية تهدد باعتقال رؤساء بلديات اقليم كاتالونيا المؤيدين للاستفتاء حول الاستقلال

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النيابة الاسبانية تهدد باعتقال رؤساء بلديات اقليم كاتالونيا المؤيدين للاستفتاء حول الاستقلال
 
 
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