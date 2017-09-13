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13 أيلول 2017 - 07:34
13/09/2017 07:34:13
النيابة الاسبانية تهدد باعتقال رؤساء بلديات اقليم كاتالونيا المؤيدين للاستفتاء حول الاستقلال
النيابة الاسبانية تهدد باعتقال رؤساء بلديات اقليم كاتالونيا المؤيدين للاستفتاء حول الاستقلال
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LBCI News Lebanon
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