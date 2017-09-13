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13 أيلول 2017 - 08:18
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الحريري خلال لقائه بوتين: نتمنى أن تكون العلاقات الاقتصادية والتعاون العسكري بمستوى العلاقات السياسية بين البلدين

الحريري خلال لقائه بوتين: نتمنى أن تكون العلاقات الاقتصادية والتعاون العسكري بمستوى العلاقات السياسية بين البلدين Lebanon, news ,lbci ,أخبار نتمنى,بوتين,لقائه,خلال,الحريري,
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الحريري خلال لقائه بوتين: نتمنى أن تكون العلاقات الاقتصادية والتعاون العسكري بمستوى العلاقات السياسية بين البلدين
 
 
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