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13 أيلول 2017 - 09:23
13/09/2017 09:23:22
الحريري بعد لقائه بوتين: ركزنا على موضوع تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين والرئيس الروسي مع تحييد لبنان من كل التداعيات التي تمر بها المنطقة
الحريري بعد لقائه بوتين: ركزنا على موضوع تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين والرئيس الروسي مع تحييد لبنان من كل التداعيات التي تمر بها المنطقة
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LBCI News Lebanon
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