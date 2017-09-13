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13 أيلول 2017 - 10:16
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الموظف بالقطاع العام مش عارف اذا رح يرتفع معاشو هالشهر مع سلسلة والموظف بالقطاع الخاص مش عارف اذا رح ينقص معاشو بضرايب السلسلة..كيف رح يكون معاش تشرين؟ شاركونا آراءكم على هاشتاغ معاش_تشرين

الموظف بالقطاع العام مش عارف اذا رح يرتفع معاشو هالشهر مع سلسلة والموظف بالقطاع الخاص مش عارف اذا رح ينقص معاشو بضرايب السلسلة..كيف رح يكون معاش تشرين؟ شاركونا آراءكم على هاشتاغ معاش_تشرين Lebanon, news ,lbci ,أخبار عارف,العام,بالقطاع,الموظف,
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الموظف بالقطاع العام مش عارف اذا رح يرتفع معاشو هالشهر مع سلسلة والموظف بالقطاع الخاص مش عارف اذا رح ينقص معاشو بضرايب السلسلة..كيف رح يكون معاش تشرين؟ شاركونا آراءكم على هاشتاغ معاش_تشرين
 
 
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