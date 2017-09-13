آخر الأخبار
13 أيلول 2017 - 16:13
Back

رويترز: حافلات تقل مسلحي داعش تصل إلى منطقة خاضعة للتنظيم في دير الزور مقابل إطلاق أسير حزب الله

رويترز: حافلات تقل مسلحي داعش تصل إلى منطقة خاضعة للتنظيم في دير الزور مقابل إطلاق أسير حزب الله Lebanon, news ,lbci ,أخبار داعش,مسلحي,حافلات,رويترز,
episodes
رويترز: حافلات تقل مسلحي داعش تصل إلى منطقة خاضعة للتنظيم في دير الزور مقابل إطلاق أسير حزب الله
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً