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14 أيلول 2017 - 01:45
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الفلسطيني عمر احمد السعد قام بتسليم نفسه للقوة المشتركة الفلسطينية التي سلمته لاستخبارات الجيش لتسوية ملفه الامني

الفلسطيني عمر احمد السعد قام بتسليم نفسه للقوة المشتركة الفلسطينية التي سلمته لاستخبارات الجيش لتسوية ملفه الامني Lebanon, news ,lbci ,أخبار السعد,احمد,الفلسطيني,
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الفلسطيني عمر احمد السعد قام بتسليم نفسه للقوة المشتركة الفلسطينية التي سلمته لاستخبارات الجيش لتسوية ملفه الامني
 
 
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