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14 أيلول 2017 - 01:45
14/09/2017 01:45:46
الفلسطيني عمر احمد السعد قام بتسليم نفسه للقوة المشتركة الفلسطينية التي سلمته لاستخبارات الجيش لتسوية ملفه الامني
الفلسطيني عمر احمد السعد قام بتسليم نفسه للقوة المشتركة الفلسطينية التي سلمته لاستخبارات الجيش لتسوية ملفه الامني
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LBCI News Lebanon
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