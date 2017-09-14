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14 أيلول 2017 - 02:23
14/09/2017 02:23:12
الاعلام الحربي: وصول اسير حزب الله المحرر أحمد معتوق الى منطقة النبطية بعد دخوله الحدود اللبنانية فجرا عبر معبر جوسي- القصير الحدودي وهو في طريقه الى بلدته صير الغربية
الاعلام الحربي: وصول اسير حزب الله المحرر أحمد معتوق الى منطقة النبطية بعد دخوله الحدود اللبنانية فجرا عبر معبر جوسي- القصير الحدودي وهو في طريقه الى بلدته صير الغربية
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LBCI News Lebanon
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