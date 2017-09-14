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14 أيلول 2017 - 02:58
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الجيش دهم فجر اليوم مخيما للنازحين السوريين في الطيبة - بعلبك وأوقف 30 سوريا وصادر دراجات نارية وسيارتين

الجيش دهم فجر اليوم مخيما للنازحين السوريين في الطيبة - بعلبك وأوقف 30 سوريا وصادر دراجات نارية وسيارتين Lebanon, news ,lbci ,أخبار مخيما,اليوم,الجيش,
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الجيش دهم فجر اليوم مخيما للنازحين السوريين في الطيبة - بعلبك وأوقف 30 سوريا وصادر دراجات نارية وسيارتين
 
 
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