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14 أيلول 2017 - 03:39
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حراك المتعاقدين الثانويين يعلن الإضراب العام في الثانويات والمدارس الرسمية الاثنين في 25 الحالي إحتجاجا على عدم ادراج لجنة التربية النيابية اقتراح تثبيت المتعاقدين على جدول اعمال اللجنة

حراك المتعاقدين الثانويين يعلن الإضراب العام في الثانويات والمدارس الرسمية الاثنين في 25 الحالي إحتجاجا على عدم ادراج لجنة التربية النيابية اقتراح تثبيت المتعاقدين على جدول اعمال اللجنة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الإضراب,يعلن,الثانويين,المتعاقدين,حراك,
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حراك المتعاقدين الثانويين يعلن الإضراب العام في الثانويات والمدارس الرسمية الاثنين في 25 الحالي إحتجاجا على عدم ادراج لجنة التربية النيابية اقتراح تثبيت المتعاقدين على جدول اعمال اللجنة
 
 
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