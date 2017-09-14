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14 أيلول 2017 - 03:39
14/09/2017 03:39:42
حراك المتعاقدين الثانويين يعلن الإضراب العام في الثانويات والمدارس الرسمية الاثنين في 25 الحالي إحتجاجا على عدم ادراج لجنة التربية النيابية اقتراح تثبيت المتعاقدين على جدول اعمال اللجنة
حراك المتعاقدين الثانويين يعلن الإضراب العام في الثانويات والمدارس الرسمية الاثنين في 25 الحالي إحتجاجا على عدم ادراج لجنة التربية النيابية اقتراح تثبيت المتعاقدين على جدول اعمال اللجنة
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LBCI News Lebanon
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